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Equatorial Energia registrou lucro líquido de R$ 607 milhões no primeiro trimestre deste ano

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 18:49:00 Editado em 13.05.2026, 18:59:37
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A Equatorial Energia registrou lucro líquido de R$ 607 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 14% ante os R$ 706 milhões anotados um ano antes. Descontando ajustes, o resultado líquido somou R$ 359 milhões, queda de 23,6% na comparação anual. Pelo critério "mesmos ativos", o lucro ficou praticamente estável (-0,3%) ante os R$ 360 milhões do primeiro trimestre de 2025.

De janeiro a março, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) da Equatorial atingiu R$ 3,169 bilhões, 10,8% acima do registrado nos mesmos meses do ano passado. O Ebitda ajustado por efeitos não recorrentes e não caixa somou R$ 2,879 bilhões, alta de 11,3% na mesma comparação. A margem Ebitda teve oscilação de 0,1 ponto porcentual, passando de 22,7% para 22,6%.

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Segundo a empresa, o crescimento é explicado pelo menor desempenho do segmento de distribuição e pelo efeito da equivalência patrimonial da Sabesp, que cresceu R$ 40 milhões entre trimestres.

A receita líquida da companhia somou R$ 12,750 bilhões nos três primeiros meses do ano, crescimento de 12% na comparação com igual intervalo de 2025. Já o resultado financeiro correspondeu a uma despesa líquida de R$ 1,5 bilhão, 5,7% maior do que a anotada no primeiro trimestre de 2025.

A dívida líquida cresceu 0,5% em um ano, para R$ 44,286 bilhões, enquanto a alavancagem caiu de 3,2 vezes para 2,7 vezes no mesmo período.

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Já os investimentos totalizaram R$ 2,58 bilhões entre janeiro e março deste ano, montante 12,2% maior que o desembolsado em igual período meses de 2025.

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