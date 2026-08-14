EQI Investimentos conclui aquisição da plataforma TC por R$ 3 milhões

A EQI Investimentos anunciou a conclusão da compra da plataforma TC, da Economatica, encerrando a operação anunciada em julho deste ano. Em fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 14, a Economatica informou que a operação tem o valor total de R$ 3 milhões.

Com a transação, a corretora incorpora a tecnologia, a base de usuários cadastrados e os ativos digitais do ecossistema, ampliando sua atuação no segmento de trading. A operação inclui a plataforma TC, seu código-fonte, a carteira de clientes e a comunidade construída ao longo dos últimos anos, segundo a EQI.

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A negociação havia sido anunciada no mês passado, quando Economatica e EQI celebraram Memorando de Entendimento (MoU)vinculante para a aquisição da plataforma. Naquele momento, R$ 300 mil reais foram dados como sinal. O saldo remanescente será pago conforme cronograma já estabelecido. Com a conclusão, os ativos passam oficialmente a integrar a estrutura da EQI.

"A chegada da plataforma TC acelera nossa estratégia de oferecer uma experiência cada vez mais completa para os investidores que buscam informação e execução em um único ambiente. Estamos incorporando uma comunidade altamente engajada e uma marca reconhecida entre os traders locais", afirmou Juliano Custódio, CEO e fundador da EQI Investimentos, em nota.