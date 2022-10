EPE habilita interessados em leilão de térmicas a gás

Denise Luna e Gabriel Vasconcelos (via Agência Estado)

O processo de habilitação para o leilão de termoelétricas aprovado com a privatização da Eletrobras já foi concluído, informou nesta terça, 27, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Thiago Barral. Mas, diferentemente dos demais leilões realizados pela autarquia, o número de habilitados não será divulgado.

"Há vários ineditismos nesse leilão. Ele decorreu de um processo de aprovação legal e trouxe elementos de preferência da origem do gás natural, trouxe novidades em relação aos outros leilões, mas não tenho capacidade agora para fazer um prognóstico", disse Barral, após participar de painel na 20.ª edição da Rio, Oil & Gas, feira do setor de petróleo e gás natural que está sendo realizado no Rio de Janeiro.

O leilão está marcado para esta sexta-feira, e vai colocar em disputa uma capacidade de 2 gigawatts (GW) de térmicas a gás natural nos Estados do Piauí e do Maranhão e na Região Norte.

Barral explicou que o leilão será feito em duas etapas. Ele ocorre após o governo ter adiado outros três leilões de energia elétrica previstos para 2022. "Agora, é deixar a competição fazer o papel dela", afirmou o executivo.

