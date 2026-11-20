O envelhecimento da população europeia pode reduzir a demanda por crédito e pressionar os modelos de negócios dos bancos, alertou nesta sexta-feira (20) o integrante do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE) Patrick Montagner. Em discurso em Frankfurt (Alemanha), ele defendeu que instituições financeiras e reguladores se antecipem aos riscos associados às mudanças demográficas.

Segundo Montagner, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais na União Europeia (UE) chegou a 22% em 2025 e deve se aproximar de 30% até 2050. O cenário tende a reduzir a procura por financiamentos imobiliários e crédito ao consumo, além de alterar o perfil dos depósitos bancários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O dirigente citou estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) que associa o aumento de 1 ponto porcentual na parcela de idosos a uma redução de 5,2 pontos porcentuais na relação entre empréstimos e depósitos dos bancos.

Montagner destacou que o envelhecimento também pode limitar o crescimento econômico e elevar as pressões sobre as contas públicas, com possíveis reflexos sobre a estabilidade financeira.

Para ele, o BCE ainda não precisa criar uma estrutura específica de supervisão para riscos demográficos, mas deve incorporar essas tendências à avaliação dos modelos de negócios dos bancos. "Os bancos e os supervisores não podem esperar décadas para reagir", afirmou.