Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Entre queda do petróleo e PIB forte, taxas futuras de juros encerram sessão em leve alta

Escrito por Arícia Martins (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 18:17:00 Editado em 29.05.2026, 18:23:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após subirem pela manhã com o impulso dos dados de atividade do primeiro trimestre, os juros futuros oscilaram sem gatilhos claros ao longo da tarde, encerrando a sessão da sexta-feira em discreta alta. A despeito da curva dos Treasuries bem comportada e da queda do petróleo, dados domésticos que indicam resiliência da atividade e da inflação atuaram no sentido de pressionar as taxas, enquanto prevaleceu cautela em relação ao exterior, diante do risco de desdobramentos negativos nas negociações entre Washington e Teerã no final de semana.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 14,053% no ajuste anterior, para 14,09%. O DI para janeiro de 2029 avançou a 13,86%, vindo de 13,805% no ajuste. O DI para janeiro de 2031 oscilou de 13,895% no ajuste para 13,885%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os DIs ameaçaram devolver prêmios e tocaram mínimas intradia por volta das 14h, mais alinhados à queda do petróleo e à curva comportada dos Treasuries, mas voltaram ao terreno negativo com notícias de que nenhum acordo foi alcançado entre Estados Unidos e Irã.

Segundo profissionais de renda fixa e economistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o mercado de juros brasileiro tem mostrado uma dinâmica própria nos últimos dois pregões, mais descolada do movimento externo e até mesmo do dólar.

Na semana, com dados domésticos que apontaram inflação resistente, mercado de trabalho e economia ainda aquecidos, fica cada vez mais difundida a percepção de que o ciclo de calibração da Selic será bem magro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cenário internacional, por sua vez, impôs certa cautela aos negócios, diante de um fim de semana que pode ter desdobramentos negativos no acordo em negociação entre Washington e Teerã, o que desestimula tomada de risco. O saldo foi um pregão de oscilação comedida das taxas, seja na alta, seja na queda.

No cômputo semanal, com tombo de cerca de 10% das cotações do petróleo no período, devido às expectativas de que uma resolução para o conflito estaria próxima, a curva futura teve discreto fechamento. O vértice de janeiro de 2027 cedeu cerca de 2 pontos-base, o de janeiro de 2029 caiu ao redor de 5 pontos-base, e a taxa para janeiro de 2031, cerca de 10 pontos-base.

Já no mês, a curva a termo ganhou inclinação, com a taxa de janeiro de 2027 recuando cerca de 5 pontos, e a de 2029 e 2031 abrindo cerca de 15 pontos. "Quando há um movimento de perspectiva de corte dos juros associado a aumento da inflação esperada e dos riscos para a inflação, é natural que a curva ganhe inclinação, com agentes questionando a real magnitude desse ciclo", afirmou Felipe Sichel, economista-chefe da Porto Asset.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Sichel, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, publicado nesta sexta pelo IBGE, reforçou essa avaliação, ao mostrar crescimento de 1,1% da economia em relação ao trimestre imediatamente anterior, feitos os ajustes sazonais. O dado veio exatamente em linha com a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

"A dinâmica doméstica tem ido além do que está acontecendo com o petróleo. Hoje o PIB veio com decepção na parte de agro, e serviços e indústria com performance positiva. Isso dá indicações de que o espaço para cortar juros é menor e o mercado vai precificando isso aos poucos", disse o economista.

No final da tarde, a probabilidade de uma redução de 0,25 ponto da Selic apontada pela curva futura estava em 80%, praticamente o mesmo porcentual da quinta-feira, enquanto a taxa terminal precificada para o fim do ano estava em aproximadamente 14%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Tendências Consultoria foi mais uma da casas a elevar sua projeção para o juro básico, de 13,00% para 13,50% em dezembro de 2026. Para o final de 2027, o número passou de 10,50% para 11,25%. "Avaliamos como mais provável a continuidade deste chamado 'ciclo de calibração' dos juros, porém mantendo o ritmo modesto de ajuste praticado até aqui", diz em relatório Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências.

No front da guerra, um alto funcionário do governo norte-americano informou ao The New York Times que o presidente Donald Trump ainda não chegou a uma decisão sobre um novo acordo com o Irã. A Casa Branca acredita estar perto de uma tratativa, mas ainda há certos pontos em debate. "Disse o Trump que ia tomar uma decisão hoje. Melhor não fazer nada e esperar", afirmou um gestor de renda fixa de uma grande Asset ao Broadcast.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV