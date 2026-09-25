Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Entidades liberais publicam 'manifesto' em defesa do mercado de bets no Brasil

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Entidades que defendem a livre iniciativa publicaram um "manifesto" em defesa do mercado de bets no Brasil, após o anúncio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que o governo vai dar fim ao modelo de negócio. No texto, as organizações afirmam que as empresas do setor passaram por uma regulamentação neste mandato, regida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, e "pagaram uma outorga absurda de R$ 30 milhões" para operar por cinco anos.

Assinam o documento o Instituto Livre Mercado, o Instituto Liberdade, o Ranking dos Políticos, o Clube Farroupilha, o Lola Brasil, a organização Atlantos e a Juventude Libertária de Sergipe. "A regulamentação representou uma escolha institucional que a tradição liberal reconhece como sensata: nenhuma autoridade central detém o conhecimento disperso necessário para decidir, do alto de um gabinete, o que cada cidadão deve fazer com o próprio tempo e o próprio dinheiro", afirmam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os signatários prosseguem: "Em vez de fingir que a demanda por apostas não existe, o Estado optou por reconhecê-la e, com isso, submetê-la a regras, mecanismos de proteção e instrumentos de fiscalização".

Eles também afirmam que, por "ato unilateral", o governo ameaça uma política pública "amadurecida" ao dar fim às bets em período eleitoral.

"Uma sociedade livre não se protege substituindo a ação humana por decretos que presumem saber, melhor do que cada indivíduo, o que é bom para ele", diz o manifesto. "Protege-se com regras claras, fiscalização eficiente e informação. Proibições que empurram o cidadão para a clandestinidade não cumprem esse papel - apenas o transferem para fora do alcance do Estado."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as entidades, o fim das bets arrisca a segurança jurídica e abre espaço para sites ilegais. Além disso, afirmam que a medida ceifa a "liberdade de escolha" dos cidadãos e dizem que há "paternalismo" na decisão do governo. "Tratar cada apostador como um doente em potencial, que precisa ser impedido de agir por seu próprio bem, é confundir política de saúde com tutela, e é exatamente contra essa confusão que a tradição liberal alerta", dizem as instituições.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BETS/MP/GOVERNO/ENTIDADES LIBERAIS/MANIFESTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV