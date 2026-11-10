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ECONOMIA

Engie Brasil encerrou o 3º trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 716 milhões

Escrito por Ana Paula Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Engie Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 716 milhões, queda anual de 2,1% na comparação com igual período do ano passado. O resultado sem ajuste apresentou retração de 3,7%, alcançando R$ 711 milhões ao final de setembro. A empresa encerrou o período com receita operacional líquida de R$ 3,67 bilhões, o que representa um crescimento de 9,8% em relação à mesma base do ano anterior.

Já o Ebitda atingiu R$ 1,948 bilhão, avanço de 4,1% na mesma base de comparação. O desempenho foi impulsionado pelos segmentos de geração e trading.

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Segundo a companhia, o resultado reflete a "sólida geração operacional", amenizada pelo aumento de despesas financeiras atreladas ao ciclo de investimentos e pela maior depreciação decorrente da entrada em operação comercial de novos ativos renováveis. "Os números do terceiro trimestre demonstram a resiliência do nosso modelo de negócios e a capacidade de entregar valor sustentável mesmo em cenários desafiadores", destacou em nota o CEO da Engie Brasil, Eduardo Sattamini.

Entre os principais avanços do período, ressalta o executivo, a companhia concluiu a transferência das ações da Jirau Energia, liquidou a repactuação do UBP (Uso do Bem Público) e manteve o ritmo de execução dos projetos de transmissão. "Neste segmento, avançamos na implantação dos empreendimentos Asa Branca, Graúna e Colibri, com marcos importantes em licenciamento, engenharia, contratação de fornecedores e mobilização das obras", destacou.

No período, os investimentos totais da Engie alcançaram R$ 662 milhões. Do montante, R$ 593 milhões foram direcionados à construção de novos projetos, com destaque para a frente de transmissão: Asa Branca Transmissora (R$ 244 milhões), Graúna Transmissora (R$ 155 milhões) e Colibri Transmissora (R$ 26 milhões). Em geração, a expansão e a modernização da Usina Hidrelétrica Jaguara absorveram R$ 170 milhões.

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"Mantemos uma gestão financeira prudente e rigorosamente alinhada ao nosso ciclo de investimentos", ressalta o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Engie, Pierre Leblanc.

Segundo ele, a alocação de R$ 662 milhões no trimestre demonstra a "disciplina" na aplicação de recursos para a expansão de linhas de transmissão e modernização do parque gerador. "Essa estratégia nos garante a sustentabilidade necessária para absorver o impacto de maiores despesas financeiras e da depreciação decorrentes da entrada em operação comercial de novos ativos renováveis, preservando o equilíbrio financeiro da companhia", explica.

A dívida líquida de julho a setembro da Engie somou R$ 25,28 bilhões, alta anual de 3,1%. O gerente de Relações com Investidores, Leonardo Depiné, ressalta, no entanto, que a empresa manteve a alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda de 3,1 vezes no final de junho.

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"Fechamos o primeiro trimestre com um indicador de 3,2 vezes, reduzimos para 3,1 vezes no segundo e mantivemos esse patamar", disse Depiné. "Como temos leilões pela frente e eventualmente renovação de concessões, então temos algumas prioridades estratégicas que podem demandar muito capital nos próximos 1, 2 ou 3 anos, a gente gostaria de estar abaixo de 3 vezes e longe dos 3,5 vezes, por exemplo, porque já começa a ficar um pouco mais apertado. Então gostamos desse nível abaixo de 3 vezes para ter mais flexibilidade", acrescentou.

Depiné disse ainda que a companhia deve manter essa disciplina financeira, com a alavancagem em torno de 3 vezes, caso não entrar um novo projeto em seu pipeline nos próximos anos. O executivo ressaltou que a Engie deve participar do próximo leilão de baterias que deve se realizar em dezembro e que isso pode demandar mais investimentos e, consequentemente, elevar o indicador.

"Se entrarmos no leilão de bateria e ganharmos, talvez tenha um capex mais forte já no ano que vem, por conta desses projetos. Então depende um pouco do que vai acontecer. Mas, a tendência hoje é manter esse patamar ou até diminuir a alavancagem, caso não tenhamos outros investimentos a realizar", disse Depiné, acrescentando que dos projetos em execução os mais próximos de iniciar a operação e contabilizar receita, são as linhas de transmissão de Asa Branca, Graúna e Colibri, em 2029.

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Para o leilão de bateria, o executivo diz que a Engie está preparada e tem projetos competitivos para participar do processo. Segundo ele, de modo geral, os ativos cadastrados para o certame são próximos de empreendimentos da empresa para serem mais atrativos pela questão de logística e de operação.

"Conseguimos compartilhar os sites e com isso temos mais sinergia nos projetos", disse. "Estamos prontos, temos projetos, então, independente se o leilão acontecer em dezembro ou mais adiante, estamos com os projetos prontos para participar e usar a nossa expertise técnica e capacidade financeira. Estamos bem animados para esse leilão."

Mercado Livre de energia

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A Enegie encerrou setembro com 3.012 consumidores livres atendidos, rescimento de 46,5% ante um ano. A base corresponde a 4.781 unidades consumidoras. O volume de energia vendida no período alcançou 5.010 MW médios (11.062 GWh), uma alta de 7,3% em relação ao terceiro trimestre de 2025, impulsionada pelo início da operação comercial plena do Conjunto Eólico Serra do Assuruá e do Conjunto Fotovoltaico Assú Sol.

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ENGIE BRASIL/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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