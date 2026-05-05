Eneva avança para fase operacional da UTE Azulão I, no Amazonas

A Eneva concluiu a fase de engenharia e construção da Usina Termelétrica Azulão I e deu início à etapa de testes operacionais ao sistema que integra o Complexo Termelétrico Azulão 950, no município de Silves (AM). Segundo a companhia, o primeiro teste de acendimento da turbina foi realizado com sucesso e atingiu a condição conhecida como Full Speed No Load (FSNL), quando opera em velocidade plena, ainda sem carga.

A UTE Azulão I está sendo implantada em ciclo simples, com uma turbina a gás de 360 MW de capacidade instalada. Concluído o first fire, a unidade entra na etapa de testes de sincronismo com o Sistema Interligado Nacional (SIN), com avaliações de desempenho, potência máxima e ensaios de confiabilidade para a validação completa do ativo em condições operacionais.

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O complexo também inclui a UTE Azulão II. Segundo o diretor de Engenharia, Construção e Montagem da Eneva, Rafael Coitinho, a UTE Azulão II será construída em ciclo combinado, com uma turbina a gás natural de 360 MW e uma turbina a vapor de 230 MW, totalizando 590 MW. Juntas, as unidades totalizam capacidade instalada de 950 MW, o que representa uma capacidade para gerar energia suficiente para cerca de 4 milhões de residências.

Ambas são abastecidas com gás natural produzido no Campo de Azulão, replicando o modelo desenvolvido pela empresa na Bacia do Amazonas, integrando a produção de gás natural à geração de energia elétrica.

A previsão de início de operações do complexo é entre 2026 e 2027.