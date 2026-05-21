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Energisa vende 5 empresas de transmissão para Taesa por R$ 1,545 bilhão

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 08:15:00 Editado em 21.05.2026, 08:22:35
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A Energisa informou que assinou com a Taesa, por meio de sua controlada Energisa Transmissão de Energia (ETE), um contrato para venda da totalidade das ações de cinco empresas de transmissão por R$ 1,545 bilhão.

Em fato relevante, a empresa informou que o preço da operação, com data-base de 31 de dezembro de 2025, considera um enterprise value de R$ 2,293 bilhões. Na data-base, o valor da dívida líquida dos ativos de transmissão era de R$ 748 milhões, resultando em um equity value de R$ 1,545 bilhão. O preço será corrigido pelo CDI a partir da data-base até a data do fechamento da operação.

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O fechamento da operação está sujeito à satisfação (ou renúncia, conforme aplicável) de certas condições precedentes usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Após o fechamento da operação, a Energisa continuará operando uma plataforma no segmento de transmissão que totaliza uma receita anual permitida (RAP) de R$ 777 milhões, considerando os cinco ativos operacionais e três ativos em construção.

"A operação está alinhada à estratégia da companhia de otimização de sua estrutura de capital e de reciclagem de capital. Os recursos decorrentes da Operação serão destinados à trajetória de desalavancagem, sempre com foco na maximização de valor para seus acionistas", destaca.

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Também em fato relevante, a Taesa ressalta que os ativos adicionam receita anual permitida (RAP) de aproximadamente R$ 291 milhões (referente ao ciclo 2025-2026), acrescida de PIS/COFINS, com prazo médio de concessão remanescente de cerca de 22 anos, 1.305 km de linhas de transmissão, 12 subestações e 4.494 MVA de potência de transformação.

Com essa aquisição, a capacidade de transformação da Taesa aumenta em aproximadamente 33%, atingindo cerca de 18 mil MVA após a conclusão da operação. Segundo a empresa, a proximidade dos ativos com concessões existentes da companhia possibilita a captura de sinergias, reforçando a presença da Taesa em áreas estratégicas do setor de transmissão no Brasil.

"A operação reflete a estratégia da Taesa de crescimento com disciplina financeira, expectativa de manutenção do perfil de crédito, eficiência operacional e alocação de capital em ativos de transmissão de alta qualidade. Com a aquisição, a companhia reforça sua posição como plataforma consolidadora do setor, agregando ativos operacionais com vencimento de longo prazo, sinergias e possibilidade de expansão futura por meio de reforços e melhorias, preservando sua estrutura de capital, e manutenção da prática de distribuição de proventos", destaca.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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