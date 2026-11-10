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Energisa registra lucro líquido consolidado de R$ 951 milhões no 3º trimestre, alta de 47%

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O grupo Energisa registrou lucro líquido consolidado de R$ 951 milhões, alta de 47% na comparação com o mesmo período do ano passado. Desconsiderando o resultado regulatório dos cinco ativos de transmissão vendidos à Taesa no terceiro trimestre, e outros eventos extraordinários, o lucro líquido ajustado recorrente ficou em R$ 792 milhões no terceiro trimestre, alta de 85% em relação a igual período do ano passado, em bases comparáveis.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) somou R$ 2,33 bilhões entre julho e setembro, alta de 6% na comparação anual. Excluindo o resultado das transmissoras e outros eventos extraordinários, o Ebitda ajustado recorrente comparável chegou a R$ 2,40 bilhões no período, alta 20% na comparação anual.

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Já a receita líquida ajustada, que exclui valor novo de reposição (VNR) e receita de construção das distribuidoras e acrescenta receita regulatória da transmissão; somou R$ 7,8 bilhões no terceiro trimestre, o que corresponde a um crescimento de 2% frente os mesmos meses de 2025.

O crescimento do Ebitda favoreceu a redução da alavancagem, que encerrou setembro em 2,95 vezes Dívida Líquida/Ebitda ajustado para fins de covenants dos últimos 12 meses, abaixo das 3,15 vezes observada um ano antes.

Além do aumento do Ebitda, a desalavancagem também foi promovida pela venda dos ativos de transmissão, por R$ 2,3 bilhões, incluído dívidas, concluída em agosto, bem como as operações de reperfilamento de dívidas. A empresa elevou o prazo médio da dívida de 6,7 anos no segundo trimestre para 6,9 anos em setembro, enquanto o custo médio da dívida apresentou redução caiu de 99,77% CDI (14,26%) para 98,28% do CDI (13,84%) na mesma comparação.

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Área de negócios

Em relatório de resultados, a administração destacou que todas as linhas de negócio contribuíram positivamente para o desempenho trimestral.

O negócio de distribuição de energia elétrica, que responde pela maior parte das receitas do grupo, registrou crescimento de 5% na receita líquida ajustada (sem VNR e receita de construção), para R$ 6,99 bilhões. O Ebitda ajustado recorrente aumentou 19%, para R$ 2,119 bilhões, enquanto o lucro líquido ajustado recorrente avançou 51%, para R$ 921 milhões.

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O desempenho reflete o crescimento de 8,6% do mercado das distribuidoras, impulsionado pelas temperaturas acima da média em Mato Grosso e nas regiões Norte e Nordeste, associado aos reajustes tarifários e à expansão da base de clientes. O aumento dos custos com pessoal, materiais, serviços de terceiros e outros (PMSO) de 4%, abaixo IPCA acumulado em 12 meses, também favoreceu a melhora do desempenho.

Do ponto de vista operacional, a Energisa informou que as perdas totais em suas distribuidoras ficaram 12,12% abaixo do limite regulatório de 13,08% pelo sexto trimestre consecutivo, com oito das nove distribuidoras dentro de seus respectivos limites regulatórios. O destaque para a Energisa Rondônia (ERO) que, pela primeira vez desde a aquisição, em 2018, encerrou um trimestre com perdas abaixo do limite regulatório, de 19,58%, ante o limite de 19,96%.

No segmento de Transmissão, com a venda de alguns ativos, o lucro líquido caiu 43% no trimestre, na comparação anual, para R$ 52%, enquanto o Ebitda recuou 58%, para R$ 75 milhões. Excluindo-se os efeitos da alienação dos ativos, o Ebitda regulatório ajustado comparável apresentou crescimento de 5%, para R$ 113 milhões, enquanto o lucro líquido ajustado comparável avançou 224%, para R$ 50 milhões. "O Grupo Energisa mantém presença relevante no segmento, com Receita Anual Permitida (RAP) de aproximadamente R$ 783 milhões em ativos operacionais e em construção", salientou a empresa.

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No segmento de distribuição de gás natural, o lucro cresceu 65%, para R$ 54 milhões, enquanto o Ebitda avançou 20%, para R$ 67 milhões, impulsionado pela expansão das margens e pela disciplina na gestão dos custos operacionais. A Energisa destacou a expansão da distribuidora ES Gás, que alcançou 102,2 mil unidades consumidoras faturadas, alta de 13%, enquanto a rede de distribuição cresceu 6,3%, chegando a 679 quilômetros. Adicionalmente, a empresa fechou um contrato com a GNR Vila Velha para conectar à rede de distribuição uma planta de produção de biometano instalada na Central de Tratamento de Resíduos de Vila Velha, iniciativa que deve trazer novas oportunidades de negócio para a companhia, disse.

Investimento

Os investimentos do grupo somaram R$ 1,94 bilhão entre julho e setembro, crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, R$ 1,82 bilhão foram para distribuição de energia elétrica, alta de 13%, com foco na modernização e ampliação da infraestrutura elétrica para oferecer mais qualidade, confiabilidade e capacidade de atendimento aos clientes.

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3º trimestre balanço ENERGISA
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