Enel SP anuncia campanha para negociação de dívidas durante o mês de setembro

A Enel Distribuição São Paulo anunciou nesta terça-feira, 19, uma campanha de renegociação de dívidas para clientes com contas de energia em atraso. Só poderão participar clientes que tenham pelo menos uma fatura vencida há, no mínimo, 61 dias. A campanha vai até o dia 30 de setembro, englobando o período em que é celebrado o Mês do Cliente.

A companhia vai disponibilizar a possibilidade de pagamento em até 12 parcelas sem juros, além de condições facilitadas para pagamento à vista. Os valores serão incorporados dentro das próprias contas de energia dos consumidores.

As negociações serão feitas por meio dos canais de atendimento da Enel: no site https://www.enel.com.br/; no aplicativo Enel São Paulo, que pode ser baixado gratuitamente; na Central de Relacionamento (número de telefone 0800 727 2120); e nas lojas de atendimento. O cliente deverá apresentar a conta de energia e sua documentação. Quem já tiver algum parcelamento vigente não poderá participar da campanha.

Para solicitar outras informações e serviços ou comunicar ocorrências, é possível entrar em contato com a Enel pelos mesmos canais de atendimento já mencionados, pelas redes sociais (enelclientesbr no Facebook e @enelclientesbr no X, antigo Twitter) e também pelo Whatsapp, enviando um "Olá" para o número (21) 99601-9608. O cliente será atendido pela assistente virtual Elena.

A Enel Distribuição São Paulo atende 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.