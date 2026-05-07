TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Enel registra ganhos mais altos com operações na Espanha e América Latina no 1º trimestre

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 16:41:00 Editado em 07.05.2026, 16:48:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Enel registrou ganhos mais altos no primeiro trimestre de 2026, já que suas operações na Espanha e na América Latina compensaram margens mais baixas na Itália. A empresa de energia com sede em Roma informou que o lucro líquido - uma medida de rentabilidade amplamente observada - cresceu 3,9% em relação ao ano anterior, para 1,94 bilhão de euros nos três meses até o final de março. Enquanto isso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) aumentou 3,6%, para 6 bilhões de euros.

A receita caiu 6,7%, para 20,59 bilhões de euros, devido a menores vendas de eletricidade na Itália, preços médios mais baixos para os clientes e menores volumes negociados no mercado atacadista. Analistas consultados pela FactSet esperavam uma receita maior, em 22,7 bilhões de euros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para o ano, a Enel disse que continua a esperar um lucro líquido entre 7,1 bilhões de euros e 7,3 bilhões de euros e um Ebitda entre 23,1 bilhões de euros e 23,6 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1 trimestre balanço enel
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV