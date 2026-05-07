Enel registra ganhos mais altos com operações na Espanha e América Latina no 1º trimestre

A Enel registrou ganhos mais altos no primeiro trimestre de 2026, já que suas operações na Espanha e na América Latina compensaram margens mais baixas na Itália. A empresa de energia com sede em Roma informou que o lucro líquido - uma medida de rentabilidade amplamente observada - cresceu 3,9% em relação ao ano anterior, para 1,94 bilhão de euros nos três meses até o final de março. Enquanto isso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) aumentou 3,6%, para 6 bilhões de euros.

A receita caiu 6,7%, para 20,59 bilhões de euros, devido a menores vendas de eletricidade na Itália, preços médios mais baixos para os clientes e menores volumes negociados no mercado atacadista. Analistas consultados pela FactSet esperavam uma receita maior, em 22,7 bilhões de euros.

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Para o ano, a Enel disse que continua a esperar um lucro líquido entre 7,1 bilhões de euros e 7,3 bilhões de euros e um Ebitda entre 23,1 bilhões de euros e 23,6 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires