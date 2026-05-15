TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Endividamento de famílias em São Paulo sobe em abril ao maior nível em 3 anos, diz FecomercioSP

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 13:44:00 Editado em 15.05.2026, 13:53:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O porcentual de famílias endividadas na cidade de São Paulo subiu de 71,1% em março para 72,9% em abril, chegando ao maior nível em três anos. O levantamento é da FecomercioSP, entidade que representa empresas de comércio, serviços e turismo, e mostra também que um a cada cinco consumidores da capital paulista está inadimplente.

Conforme a pesquisa, 3,28 milhões de lares na capital têm algum tipo de dívida. Em abril do ano passado, o porcentual de famílias endividadas era de 70,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para a FecomercioSP, o novo avanço reflete o impacto da inflação sobre o orçamento familiar, com os preços de alimentos e combustíveis pressionados, principalmente, pelo conflito no Oriente Médio.

Parte dos lares, comenta a entidade, passou a recorrer ao crédito para cobrir despesas do cotidiano. O cartão de crédito segue como a principal modalidade de dívida: 79,6% dos casos.

Houve um leve recuo na parcela da renda comprometida com dívidas: de 26,7% para 26,5% na passagem de março para abril. Ao mesmo tempo, o prazo médio das dívidas, que um ano atrás estava em 7,5 meses, caiu para 6,8 meses. É um indicador, segundo a FecomercioSP, de que as famílias estão buscando crédito de prazo mais curto, voltado a despesas imediatas, como alimentação e contas básicas. A renda de muitos lares não está sendo suficiente para fechar o mês, comenta a entidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No total, 946 mil famílias paulistanas têm alguma conta em atraso, o que representa 21% do total. Este porcentual ficou ligeiramente acima dos 20,9% de março. Do total dos lares, 9,1% declaram não ter condições de quitar as dívidas, acima dos 8,9% nesta situação em março.

A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor é apurada mensalmente pela FecomercioSP desde fevereiro de 2004. São entrevistados aproximadamente 2,2 mil consumidores na capital paulista.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril endividamento FecomercioSP Inadimplência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV