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ECONOMIA

Endividamento das famílias com o sistema financeiro sobe a 49,9% em fevereiro, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 09:29:00 Editado em 27.04.2026, 09:37:50
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O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro atingiu 49,9% em fevereiro, ante 49,8% em janeiro (revisado de 49,7%), informou o Banco Central nesta segunda-feira, 27. O resultado se iguala ao então pico histórico da série, que havia sido atingido em julho de 2022 (49,9%).

Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 31,3% em janeiro para 31,4% em fevereiro.

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O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) subiu de 29,5% (revisado, de 29,3%) para 29,7%. Sem contar os empréstimos imobiliários, passou de 27,2% (revisado, de 27,1%) para 27,4%.

Crédito para habitação PF

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 1,0% em março, na comparação com fevereiro, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,339 trilhão, uma alta de 11,6% em 12 meses.

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O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 0,8% em março, para R$ 411,627 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 16,0%.

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