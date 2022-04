Encomendas de bens duráveis sobem 0,8% nos EUA em março ante fevereiro

Da Redação

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos avançaram 0,8% em março ante fevereiro, a US$ 275,0 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 1,1% no período. Já sem a categoria de defesa, o crescimento foi de 1,2% no mesmo intervalo.

A queda das encomendas de bens duráveis de fevereiro ante janeiro foi revisada de 2,2% para 1,7%, em US$ 272,7 bilhões.