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ECONOMIA

Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 7,9% em abril ante março

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 10:52:00 Editado em 28.05.2026, 11:00:04
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As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 7,9% em abril ante março, a US$ 346,0 bilhões, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 28, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou bem acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,8% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 1,1% na comparação mensal. Sem a categoria de defesa, as encomendas avançaram 8,1% no mês.

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A variação mensal de março das encomendas totais passou por revisão, de alta de 0,8% para avanço de 1,3%.

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