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ECONOMIA

Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 1,8% em setembro ante agosto

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 1,8% em setembro ante agosto, em US$ 345,4 bilhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 27, pelo Departamento do Comércio. O resultado veio ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,9% no período.

Excluído o setor de transportes, as encomendas avançaram 0,5% na comparação mensal. Sem a categoria de defesa, houve alta de 2,2% em setembro.

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EUA/BENS DURÁVEIS/ENCOMENDAS/SETEMBRO
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