Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 0,8% em março ante fevereiro

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 10:13:00 Editado em 29.04.2026, 10:23:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 0,8% em março ante fevereiro, a US$ 318,9 bilhões, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 29, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 0,9% na comparação mensal. Sem a categoria de defesa, as encomendas recuaram 0,3% no mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A variação mensal de fevereiro das encomendas totais passou por revisão, de queda de 1,4% para recuo de 1,2%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bens duráveis encomendas EUA março
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV