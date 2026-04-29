Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 0,8% em março ante fevereiro

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 0,8% em março ante fevereiro, a US$ 318,9 bilhões, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 29, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis tiveram alta de 0,9% na comparação mensal. Sem a categoria de defesa, as encomendas recuaram 0,3% no mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A variação mensal de fevereiro das encomendas totais passou por revisão, de queda de 1,4% para recuo de 1,2%.