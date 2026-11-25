Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 0,2% em outubro ante setembro, em US$ 346,7 bilhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Departamento do Comércio. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7% no período.

Excluído o setor de transportes, as encomendas avançaram 0,5% na comparação mensal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sem a categoria de defesa, houve alta de 0,4% em outubro.