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ECONOMIA

Encomendas à indústria nos EUA sobem 4,8% em abril ante março

Escrito por Pedro Lima e Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 11:13:00 Editado em 03.06.2026, 11:22:56
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As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 4,8% em abril ante março, para US$ 662,7 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta quarta-feira, 3. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 3,5% no período.

As encomendas de fevereiro foram revisadas para cima, de avanço de 1,5% para 1,8% ante janeiro.

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