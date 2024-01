As encomendas à indústria dos Estados Unidos cresceram 2,6% em novembro de 2023 na comparação com outubro, a US$ 592,9 bilhões, informou nesta sexta-feira, 5, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela

previam alta menor, de 1,8%. Houve ainda revisão no dado de outubro, com a queda mensal de 3,6% antes informada corrigida para um recuo menor, de 3,4%.