Encomendas à indústria nos EUA sobem 1,8% em setembro ante agosto
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
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As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 1,8% em setembro ante agosto, para US$ 677,2 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta terça-feira, 3. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de avanço de 1,2%.
As encomendas de agosto foram revisadas para cima, de avanço de 0,1% para alta de 0,3% ante julho.
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