Encomendas à indústria nos EUA sobem 1,5% março ante fevereiro

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As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 1,5% em março ante fevereiro, para US$ 630,4 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta segunda-feira, 4. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período.

As encomendas de fevereiro foram revisadas, de estabilidade para acréscimo de 0,3% ante janeiro.