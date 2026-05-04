Encomendas à indústria nos EUA sobem 1,5% março ante fevereiro
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 11:11:00 Editado em 04.05.2026, 11:19:22
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As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 1,5% em março ante fevereiro, para US$ 630,4 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta segunda-feira, 4. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período.
As encomendas de fevereiro foram revisadas, de estabilidade para acréscimo de 0,3% ante janeiro.
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