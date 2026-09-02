Encomendas à indústria nos EUA sobem 0,9% em julho ante junho

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As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 0,9% em julho ante junho, para US$ 663,6 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta quarta-feira, 2. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7% no período.

As encomendas de junho foram revisadas, de recuo de 0,3% para queda de 0,2% ante maio.