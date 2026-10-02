Encomendas à indústria nos EUA sobem 0,1% em agosto ante julho

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As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 0,1% em agosto ante julho, para US$ 663,5 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta sexta-feira, 2. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

As encomendas de julho foram revisadas levemente para baixo, de avanço de 0,9% para alta de 0,8% ante junho.