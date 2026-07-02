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ECONOMIA

Encomendas à indústria nos EUA caem 1,3% em maio ante abril

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 11:17:00 Editado em 02.07.2026, 11:24:38
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As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 1,3% em maio ante abril, para US$ 657,4 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta quinta-feira, 2. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1% no período. As encomendas de abril foram revisadas para cima, de avanço de 4,8% para 5,3% ante março.

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