Encomendas à indústria nos EUA caem 1,3% em maio ante abril

As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 1,3% em maio ante abril, para US$ 657,4 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta quinta-feira, 2. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1% no período. As encomendas de abril foram revisadas para cima, de avanço de 4,8% para 5,3% ante março.