Encomendas à indústria nos EUA caem 0,3% em junho ante maio

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As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 0,3% em junho ante maio, para US$ 656,5 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta terça-feira, 4. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período.

As encomendas de maio foram revisadas para cima, de recuo de 1,3% para queda de 1,1% ante abril.