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ECONOMIA

Encomendas à indústria nos EUA caem 0,3% em junho ante maio

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:14:00 Editado em 04.08.2026, 11:25:15
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As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 0,3% em junho ante maio, para US$ 656,5 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país divulgados nesta terça-feira, 4. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período.

As encomendas de maio foram revisadas para cima, de recuo de 1,3% para queda de 1,1% ante abril.

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