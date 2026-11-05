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ECONOMIA

Encomendas à indústria na Alemanha sobem 4,4% em setembro ante agosto

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As encomendas à indústria da Alemanha subiram 4,4% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado mostrou alta mais intensa do que a esperada por analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 3% no mês.

Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 3,3% em setembro.

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Os dados de agosto foram revisados: o tombo sobre o mês anterior passou de 10,6% para 10,1% e, na base anual, a alta foi ajustada para de 2,7% para 3,2%.

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ALEMANHA/ENCOMENDAS/INDÚSTRIA/SETEMBRO
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