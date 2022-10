Encomendas à indústria ficam estáveis em agosto ante julho

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As encomendas à indústria nos Estados Unidos ficaram estáveis em agosto ante julho, em US$ 548,4 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira, 4, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas subiram 0,2% na comparação mensal de agosto. Sem a categoria de defesa, por outro lado, as encomendas recuaram 0,3% no mesmo intervalo, de acordo com o órgão.