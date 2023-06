Encomendas à indústria dos EUA sobem 0,4% em abril ante março

As encomendas à indústria dos Estados Unidos cresceram 0,4% em abril, na comparação com março, a US$ 577,5 bilhões, informou nesta segunda-feira, 5, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta maior, de 0,8%.

Excluindo-se transportes, houve queda mensal de 0,2%. Retirando-se o setor de defesa, o recuo foi de 0,4%.

As encomendas à indústria de março foram revisadas, de um crescimento de 0,9% antes informado a um avanço de 0,6% ante fevereiro.