Encomendas à indústria dos EUA caem 1,0% em julho ante junho

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As encomendas à indústria nos Estados Unidos recuaram 1% em julho ante junho, a US$ 548,546 bilhões, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 2, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 0,2% no período.

continua após publicidade .

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas caíram 1,1% na comparação mensal de julho. Sem a categoria de defesa, as encomendas registraram baixa de 0,5% no mesmo intervalo, de acordo com o órgão.

Já as encomendas de junho ante maio foram revisadas levemente para baixo, de alta de 2,0% para ganho de 1,8%.