Encomendas à indústria da Alemanha sobem 5% em março ante fevereiro

As encomendas à indústria da Alemanha cresceram 5% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira (7) pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado veio muito acima das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam aumento de 1,3% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 6,3% em março.

*Com informações da Dow Jones Newswires