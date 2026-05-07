Encomendas à indústria da Alemanha sobem 5% em março ante fevereiro
Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 07:12:00 Editado em 07.05.2026, 07:23:32
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As encomendas à indústria da Alemanha cresceram 5% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira (7) pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado veio muito acima das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam aumento de 1,3% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 6,3% em março.
*Com informações da Dow Jones Newswires
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