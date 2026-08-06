Encomendas à indústria da Alemanha sobem 3,1% em junho ante maio

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 3,1% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira (6) pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado superou com folga as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 6,5% em junho. Os dados de maio foram revisados para baixo, e a expansão sobre o mês anterior passou de 1,9% para 0,3%. Na base anual, a alta foi ajustada de 6,2% para 4,5%.