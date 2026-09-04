Encomendas à indústria da Alemanha sobem 2,5% em julho ante junho

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 2,5% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira (4) pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado superou com folga as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 13,1% em julho. Os dados de junho foram revisados para cima, e a expansão sobre o mês anterior passou de 3,1% para 3,7%. Na base anual, a alta foi ajustada de 6,5% para 7,2%.