Encomendas à indústria da Alemanha sobem 1,9% em maio ante abril

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 1,9% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira (6) pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado contrariou as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 6,2% em maio. Os dados de abril foram revisados, e a retração sobre o mês anterior passou de 3,8% para 3,2%. Na base anual, a alta foi ajustada de 1,6% para 2,1%.