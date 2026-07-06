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ECONOMIA

Encomendas à indústria da Alemanha sobem 1,9% em maio ante abril

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 07:12:00 Editado em 06.07.2026, 07:22:42
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As encomendas à indústria da Alemanha subiram 1,9% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira (6) pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado contrariou as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 6,2% em maio. Os dados de abril foram revisados, e a retração sobre o mês anterior passou de 3,8% para 3,2%. Na base anual, a alta foi ajustada de 1,6% para 2,1%.

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ALEMANHA/ENCOMENDAS/INDÚSTRIA/MAIO
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