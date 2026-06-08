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ECONOMIA

Encomendas à indústria da Alemanha caem 3,8% em abril ante março

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 07:12:00 Editado em 08.06.2026, 07:23:56
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As encomendas à indústria da Alemanha caíram 3,8% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira (8) pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado veio muito abaixo das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1% no período. Na comparação anual, as encomendas totais tiveram expansão de 1,6% em abril. Os dados de março foram revisados, e o crescimento sobre o mês anterior passou de 5% para 4,5%. Na base anual, a alta foi ajustada de 6,3% para 6,1%.

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