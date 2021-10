ENBpar vai assumir 'Luz para Todos' e 'Mais Luz para a Amazônia', determina MME

Da Redação

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, designou a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBpar) como órgão operacionalizador do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, o 'Luz para Todos', e do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal, o 'Mais Luz para a Amazônia'. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 13.

A ENBpar é a nova estatal criada justamente para assumir ativos e programas hoje operados pela Eletrobras, quando esta for privatizada. De acordo com o ato desta quarta-feira, a ENBpar assumirá a gestão dos dois programas no prazo de até doze meses, contado da data de realização da assembleia de homologação do resultado do aumento do capital social da Eletrobras.