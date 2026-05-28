Empréstimo junto ao FGC será de 15 anos, com 2 anos de carência, diz governadora do DF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse que o empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) será pago em 15 anos, com dois anos de carência. "Quero falar para a população do Distrito Federal que este empréstimo será de 15 anos, com dois anos de carência, e quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB, que sempre deu lucro", garantiu.

As declarações foram feitas à imprensa após audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) que concluiu acordo com a União para socorrer o Banco de Brasília (BRB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acordo foi submetido para homologação do ministro Luiz Fux. Ele é relator de ação movida pelo governo do DF para obrigar o governo federal a participar do socorro ao BRB.

Ela ainda disse que o BRB passou pelo seu "momento mais difícil" e "retorna com compliance, com uma controladora, que é o governo do Distrito Federal, vigilante e responsável".

"Devolvemos o BRB à população de Brasília", destacou a governadora.