Empresas de petróleo e gás assinam compromisso em Davos por segurança cibernética

André Marinho (via Agência Estado)

Um grupo de 18 empresas do setor de petróleo e gás anunciou, nesta quarta-feira, 25, um plano para ampliar a segurança cibernética no setor. O anúncio foi feito durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece esta semana em Davos, na Suíça.

O chamado "Compromisso por Resiliência Cibernética" estabelece que os signatários devem adotar uma série de princípios para evitar que sejam alvos de ataques.

"O Compromisso de Resiliência Cibernética é um passo marcante, pois sinaliza o reconhecimento das complexidades da construção de um ecossistema de indústria cibernética resiliente e um compromisso com a ação coletiva para alcançá-lo", disse o chefe do Centro de Segurança Cibernética do Fórum Econômico Mundial, Alexander Klimburg.