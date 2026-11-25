Os preços subiram moderadamente nos Estados Unidos no período analisado pelo Livro Bege, relatório sobre as condições econômicas do país divulgado nesta quarta-feira, 25, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Segundo o documento, a alta foi impulsionada principalmente pelo aumento dos custos de energia, transporte, saúde, seguros e despesas relacionadas às tarifas comerciais.

Empresas de diferentes setores também relataram pressões sobre os custos de matérias-primas, metais, fretes e produtos importados especializados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"As despesas operacionais avançaram mais do que os preços de venda, uma vez que a concorrência e a sensibilidade dos consumidores aos preços limitaram a capacidade das companhias de repassar integralmente os aumentos aos clientes", diz o relatório.

O documento também mostra que os empresários esperam que tanto os custos quanto os preços continuem subindo nos próximos meses.

Mercado de trabalho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mercado de trabalho, os níveis de emprego avançaram ligeiramente, com a maioria das empresas mantendo quadros estáveis e concentrando as contratações na reposição de funcionários que deixaram seus postos, segundo o Livro Bege. "Embora empresas de diversos setores tenham relatado demanda por mão de obra estável ou crescente, a incerteza econômica e o enfraquecimento dos gastos dos consumidores levaram parte dos empregadores a adotar uma postura cautelosa em relação a novas contratações", afirma o documento.

O documento ainda alerta que as dificuldades para preencher vagas persistiram principalmente em funções especializadas e técnicas. "Diante desse cenário, algumas empresas priorizaram o uso mais eficiente das equipes existentes, enquanto outras ampliaram o quadro de funcionários para sustentar planos de expansão", diz o Livro Bege.

Já os salários e benefícios apresentaram aumento moderado, em ritmo mais acelerado do que no relatório anterior. Segundo o relatório do Fed, a pressão foi mais concentrada em posições de difícil preenchimento e também refletiu reajustes relacionados ao custo de vida e a elevações nas despesas com benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atividade

O mais recente Livro Bege do Federal Reserve revelou ainda que a maioria dos distritos espera um crescimento contido, em meio aos efeitos da inflação na economia. Oito dos doze distritos relataram crescimento entre "leve e moderado" na atividade econômica e outros quatro não relataram mudanças significativas.

O documento mostrou que os distritos identificaram que os gastos dos consumidores registraram poucas mudanças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas custos elevados de moradia e outros itens essenciais sobrecarregaram os orçamentos familiares, aumentaram a demanda por serviços sociais e levaram ao limite a capacidade das organizações sem fins lucrativos, diz o documento.

Afetadas por custos mais elevados de combustível e com juros altos, as vendas de automóveis ficaram mais brandas.

As condições bancárias tiveram pouca alteração dada a cautela que arrefeceu a demanda por empréstimos, narrou o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Livro Bege descreveu ainda que a atividade no setor de energia cresceu de forma modesta, mas os investimentos no setor seguem contidos por incertezas geopolíticas, política e custos.

A publicação retrata a percepção dos 12 distritos regionais do Fed através de entrevistas com empresários, banqueiros, economistas e fontes locais.