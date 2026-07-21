Empresa saudita THC assina carta de intenção para compra de até 60 jatos da Bombardier

A THC, principal operadora comercial de helicópteros da Arábia Saudita, assinou uma carta de intenção que pode contemplar a compra de até 60 jatos de última geração da canadense Bombardier.

Assinado durante o Farnborough International Airshow, que acontece no Reino Unido até 24 de julho, o acordo contempla um pedido firme de 12 aeronaves, incluindo 5 Challenger 3500, 5 Global 5500 e 2 Global 8000, com opções de compra para mais 48 aeronaves.

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"Com o lançamento deste novo segmento de operações, a THC, uma empresa do Public Investment Fund (PIF), entra no setor de aviação executiva como uma extensão natural da trajetória que vem percorrendo desde sua fundação em 2018", disse a empresa em comunicado. O PIF é o fundo soberano de riqueza da Arábia Saudita.