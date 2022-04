Empresa da Embraer e Thales firmam parceria para desenvolver aeronaves eVTOL

Da Redação

A Eve UAM, LLC, empresa da Embraer, e a Thales se uniram para apoiar o desenvolvimento da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve no Brasil. A parceria estratégica envolve uma série de estudos conjuntos ao longo de 12 meses. Iniciados em janeiro de 2022, estes estudos contemplam aspectos técnicos, econômicos e a viabilidade adaptável de uma aeronave 100% elétrica.

continua após publicidade .

A Thales, que atua em soluções tecnológicas, serviços e produtos nas áreas de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte, identidade digital e mercados de segurança, também contribuirá com sua experiência no desenvolvimento de sistemas de aviação, elétricos, de controle de voo, navegação, comunicação e conectividade.

"Esta parceria fortalecerá a posição da Eve como líder no mercado global e nosso compromisso em oferecer um novo modo de transporte urbano eficaz e sustentável. A Embraer tem parceria com a Thales há mais de 30anos. Agora, a Eve vai alavancar essa parceria também", destaca em nota André Stein, co-CEO da Eve.

continua após publicidade .

"A Thales está ativamente engajada no desenvolvimento da Mobilidade Aérea Urbana. Estamos orgulhosos de dar um novo passo no Brasil, juntando-nos à Eve em um projeto que pode ser um divisor de águas para a mobilidade urbana sustentável em todo o mundo", ressalta também em nota Yannick Assouad, vice-presidente executivo de Aviação da Thales.

Tanto o Centro de Tecnologia Espacial da Thales, em São José dos Campos (SP), quanto o recém-inaugurado Centro de Aeronaves, em São Bernardo do Campo (SP), darão suporte às equipes da Eve e da Embraer que trabalham no projeto, que também contarão com engenheiros da Thales na França, Canadá e Estados Unidos.