Emprego tem voltado e voltado em números expressivos, afirma Bruno Bianco

Da Redação

O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Bianco, voltou a citar abertura líquida de mais de 1,5 milhão de vagas com carteira assinada no primeiro semestre de 2021 para argumentar que o mercado de trabalho está de fato se recuperando. "O emprego tem voltado e voltado em números expressivos. Todos os setores e região estão com saldo positivo. Não entendo por que as pessoas dizem ainda que o emprego não voltou", afirmou ele nesta segunda-feira, em evento organizado pelo jornal O Globo.

O secretário voltou a prometer para breve o lançamento de medidas de formalização de trabalhadores informais em condições diferentes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O governo estuda programas para os trabalhadores mais jovens, como a reedição do regime de trabalho verde amarelo, os Bônus de Inclusão Produtiva e de Incentivo à Qualificação (BIP e BIQ), além de um ainda não detalhado "serviço social voluntário".

"Trabalhamos para que todos os brasileiros em um curto espaço de tempo tenham formalização. Não de fato um emprego formal. Queremos trabalhar com idiossincrasias do mercado, para gerarmos uma formalização não celetista, mas uma formalização para os trabalhadores informais", completou Bianco.