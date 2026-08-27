Emprego no transporte cresce 91,5% em junho e se aproxima de 3 milhões de vagas, diz CNT

O setor de transportes criou 16.217 empregos formais em junho, alta de 91,55% em relação ao saldo registrado no mesmo período de 2025, segundo o Panorama CNT do Emprego no Transporte, da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Com o resultado, o segmento encerrou o primeiro semestre com 2,95 milhões de vínculos formais ativos, o maior já registrado no período.

Foram registrados 133.884 admissões (alta de 12,44%) e 117.667 desligamentos (alta de 6,39%) em junho, resultando em saldo positivo de contratações, segundo o levantamento.

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O desempenho reforça a expansão do mercado de trabalho no setor mesmo diante de desafios econômicos, afirma a diretora executiva CNT, Fernanda Rezende.

"O avanço do emprego no transporte mostra a força e a relevância do setor para a economia brasileira. Chegar a quase 3 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, registrar uma aceleração expressiva das contratações em período de retração demonstra que o transporte continua gerando oportunidades e sustentando atividades econômicas em todo o país. Esse movimento também reforça a importância de políticas que favoreçam a competitividade, os investimentos e a qualificação profissional no setor", afirmou em nota.

O transporte rodoviário de carga manteve a liderança na geração de vagas. O segmento fechou junho com 1,38 milhão de trabalhadores, crescimento de 4,28% em 12 meses. No acumulado do primeiro semestre, foram abertas 44.911 vagas, avanço de 26,21% ante o mesmo período do ano passado.

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Entre os Estados, São Paulo concentrou a maior parte das contratações. O Estado registrou saldo positivo de 9.377 vagas em junho, equivalente a mais da metade dos empregos criados pelo setor no mês, e terminou o período com 982,4 mil trabalhadores formais no transporte.

Os dados também mostram aumento da participação de mulheres e jovens nas contratações. As mulheres responderam por 45,83% do saldo positivo de vagas em junho, enquanto trabalhadores de 18 a 24 anos registraram saldo de 8.680 empregos no mês.