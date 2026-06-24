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Emprego formal atinge 62,2 milhões em fevereiro, alta de 3,6% em 12 meses, aponta RAIS

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 12:05:00 Editado em 25.06.2026, 06:49:46
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O estoque de vínculos formais de trabalho no Brasil alcançou 62,2 milhões em fevereiro de 2026, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) Mensalizada divulgados nesta quarta-feira, 24, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número representa aumento de 2,17 milhões de vínculos em relação a fevereiro de 2025, crescimento de 3,6%.

Do total de vínculos formais, 48 milhões eram celetistas e 13,8 milhões correspondiam a agentes públicos, incluindo servidores estatutários, contratados por tempo determinado e ocupantes de cargos em comissão. Na comparação anual, os vínculos celetistas cresceram 2,2%, com acréscimo de 1,04 milhão de postos, enquanto os vínculos de agentes públicos avançaram 8,6%, com aumento de 1,09 milhão.

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Em relação a dezembro de 2025, o estoque de empregos formais aumentou em 1,39 milhão de vínculos, alta de 2,3%. O principal impulso veio dos agentes públicos, cujo contingente avançou 7,81% no período, passando de 12,8 milhões para 13,8 milhões. Segundo o levantamento, dos 1 milhão de novos vínculos públicos registrados entre dezembro e fevereiro, 886,9 mil referem-se a contratações por tempo determinado realizadas nos dois primeiros meses de 2026.

Entre os trabalhadores celetistas, o crescimento foi mais moderado. O estoque passou de 47,6 milhões em dezembro para 48 milhões em fevereiro, expansão de 0,81%.

Por regiões - Os maiores crescimentos proporcionais ocorreram nas regiões Norte (4,16%), Nordeste (3,27%) e Centro-Oeste (2,70%). Em números absolutos, os destaques foram Minas Gerais, com aumento de 271,2 mil vínculos, e São Paulo, com acréscimo de 148,5 mil postos.

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Mais mulheres - O levantamento também mostrou avanço mais intenso da participação feminina no mercado formal. O número de vínculos ocupados por mulheres alcançou 28,6 milhões em fevereiro, alta de 4,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Entre os homens, o crescimento foi de 2,7%, para 33,5 milhões de vínculos. Com isso, a participação feminina no emprego formal passou de 45,6% para 46,1%.

Raça e etnia - Os maiores crescimentos relativos foram observados entre indígenas (9,7%), pretos (8,6%) e pardos (7,5%), acima da expansão registrada entre trabalhadores brancos (2,7%). Já por faixa etária, o maior aumento ocorreu entre jovens de 18 a 24 anos, com acréscimo de 1,21 milhão de vínculos e alta de 18,9% em 12 meses.

Dados salariais

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Segundo o levantamento, a massa salarial mensal passou de R$ 235,7 bilhões em janeiro de 2025 para R$ 240,7 bilhões em dezembro do mesmo ano, crescimento de 2,1%.

A remuneração média mensal ficou em R$ 4.369 em dezembro de 2025, ante R$ 4.208,6 em fevereiro, alta de 3,8% no período. Os serviços responderam pela maior parcela da massa salarial, com cerca de R$ 155 bilhões em dezembro.

O Ministério do Trabalho informou, porém, que identificou inconsistências nas informações de remuneração enviadas pelos empregadores. Apesar de o número de vínculos formais ter aumentado de 60 milhões para 62,2 milhões entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, o total de vínculos com remuneração válida caiu de 55,26 milhões para 53,53 milhões.

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Diante da redução no envio das informações salariais, cuja prestação é obrigatória, o governo decidiu divulgar os dados de remuneração apenas até dezembro de 2025 e aprofundar a análise dos registros antes da próxima divulgação da RAIS Mensalizada.

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MTE/RAIS MENSAL
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