Emissão de debêntures em projetos de transporte chega a R$ 5,2 bi

Amanda Pupo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dez projetos de infraestrutura de transportes que receberam autorização do governo federal para levantamento de recursos com debêntures incentivadas neste ano, até agosto, somam emissões de R$ 5,2 bilhões. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Ministério da Infraestrutura. De acordo com a pasta, atualmente, quatro projetos estão sob análise do Ministério aguardando o aval, nos setores rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário.

continua após publicidade .

Além disso, mais dois projetos ferroviários foram recentemente autorizados como prioritários, ainda sem emissão: o FTL 2023 - 2026, proposto pela empresa Ferrovia Transnordestina Logística, nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará; e a Superestrutura de Via Permanente - Estrada de Ferro Vitória a Minas, requerido pela Vale, no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Os dez empreendimentos que já registram emissões correspondem a seis projetos no modal rodoviário - que somam R$ 2,3 bilhões -, dois aeroportuários - com R$ 1,2 bilhão - e dois do segmento portuário, com emissão de R$ 1,56 bilhão. Os prazos de vencimento vão de 8 anos e seis meses até 29 anos.

continua após publicidade .

Criadas em 2011, as debêntures incentivadas possibilitam a captação de recursos via mercado com redução de taxas, já que quem investe fica isento de imposto de renda sobre os resultados dos recursos.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, desde 2019, foram registradas 54 emissões de títulos de crédito, movimentando R$ 27,9 bilhões. No total, o segmento de infraestrutura - incluindo energia, saneamento e telecomunicações, além de transportes e logística - somou R$ 25,9 bilhões em debêntures incentivadas em 2022.