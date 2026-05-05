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Emirates retoma 96% dos voos após impactos da crise no Oriente Médio

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 13:05:00 Editado em 05.05.2026, 13:12:31
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A Emirates anunciou o retorno quase completo de suas operações, com 96% da malha aérea global restabelecida. A retomada ocorre após semanas de instabilidade provocadas pela escalada de tensões no Oriente Médio, que afetaram o espaço aéreo e a logística internacional da aviação

Ao longo das últimas semanas, a empresa normalizou gradualmente seus voos para as Américas, Europa, África, Ásia Ocidental, Oriente Médio, Extremo Oriente e Australásia.

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Atualmente, opera para 137 destinos em 72 países, com mais de 1.300 frequências semanais, cerca de 75% da capacidade anterior às interrupções.

O agravamento do conflito no Oriente Médio elevou o risco das operações na região do Golfo, incluindo o principal hub da companhia em Dubai.

O aeroporto local chegou a suspender operações e fechar o espaço aéreo diante de ameaças e episódios envolvendo mísseis e drones, impactando a operação da companhia.

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Mesmo com a malha reduzida, a aérea transportou 4,7 milhões de passageiros no período mais crítico, entre 1º de março e 30 de abril, segundo nota divulgada à imprensa.

No Brasil, a Emirates mantém um voo diário de São Paulo para Dubai, além de cinco frequências semanais entre o Rio de Janeiro, Dubai e Buenos Aires.

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