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Emirados Árabes Unidos deixam Opep e Opep+

Escrito por Patricia Lara e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 14:29:00 Editado em 28.04.2026, 14:36:04
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O ministro da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Mohamed Al Mazrouei, confirmou que o país está deixando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

"A decisão dos Emirados Árabes Unidos de sair da Opep reflete uma evolução orientada por políticas, alinhada aos fundamentos de mercado de longo prazo", disse o ministro em publicação no X nesta terça-feira, 28.

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"Agradecemos à Opep e aos seus países membros por décadas de cooperação construtiva", pontuou.

"Permanecemos comprometidos com a segurança energética, fornecendo suprimentos confiáveis, responsáveis e de menor emissão de carbono, ao mesmo tempo em que apoiamos mercados globais estáveis", salientou.

Mais cedo, a Bloomberg havia noticiado a saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep e do bloco ampliado por aliados (Opep+), citando que o desligamento está previsto para 1º de maio e ajudará o país a atender às mudanças na demanda, acrescentando que a produção de petróleo será aumentada gradualmente.

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O próximo encontro da Opep está agendado para o dia 3 de maio.

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