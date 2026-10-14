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ECONOMIA

Embraer vai comprar 51% da indiana Novavayu Aerospace, subsidiária da Mahindra

Escrito por Luísa Laval* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Mahindra & Mahindra informou às bolsas indianas que recebeu comunicação sobre a assinatura, em 9 de outubro, de um acordo de investimento pelo qual a Embraer vai adquirir 51% de participação na Novavayu Aerospace Limited (NAL), subsidiária indireta integral do grupo.

Segundo a carta, com a conclusão da aquisição, a NAL deixará de ser subsidiária integral e passará a ser classificada como associada da MDSL, que é subsidiária indireta integral da Mahindra.

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A companhia disse ainda que os detalhes da transação, exigidos pelas regras de divulgação da SEBI (Securities and Exchange Board of India, o órgão regulador do mercado de capitais da Índia) estão detalhados no site da companhia.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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