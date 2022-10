Embraer terá novo simulador de voo na Flórida para jatos executivos Praetor

Beth Moreira (via Agência Estado)

A Embraer e a FlightSafety International anunciaram nesta segunda-feira, 17, um novo simulador de voo (Full-Flight Simulator - FFS) para os jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600 com o objetivo de atender à crescente demanda por treinamento desses modelos.

Em nota, a Embraer informa que o simulador, que é o terceiro para estes modelos de jatos executivos concebido pela FlightSafety International, ficará em Orlando, na Flórida, para atender à frota de mais de 200 aeronaves na plataforma Praetor. As operações começarão no segundo trimestre de 2023.

"Com as entregas de jatos Praetor aumentando consistentemente, percebemos a necessidade de oferecer capacidade adicional de treinamento para nossos clientes em todo o mundo. O novo simulador de voo fornecerá aos clientes da Embraer as mais recentes atualizações tecnológicas das aeronaves", destaca na nota Johann Bordais, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

O simulador em Orlando estará localizado a cerca de uma hora da sede da Embraer Aviação Executiva, em Melbourne, na Flórida. A região foi escolhida por possuir grande concentração de aeronaves e operadores, oferecer uma ampla rede de hotéis e atrações e ser de fácil acesso a partir de cidades nos Estados Unidos e do exterior.

O Praetor 500 e o Praetor 600 são os jatos executivos de médio e supermédio porte. O Praetor 500 tem alcance de 3.340 milhas náuticas, capaz de chegar à Europa a partir da costa oeste dos Estados Unidos com uma única parada. Já o Praetor 600 tem alcance de 4.018 milhas náuticas, permitindo voos sem escalas entre Londres e Nova York.